ALÍVIO DO PUM: veja os TRUQUES para DIMINUIR os GASES do FEIJÃO

O feijão e outras leguminosas, como soja, ervilha e lentilha, contêm fitato, substância que dificulta a digestão.
Esses grãos também possuem oligossacarídeos, carboidratos que fermentam no intestino e geram gases.
O remolho de 12 a 48 horas elimina parte do fitato, facilita a digestão e reduz flatulências.
É importante descartar a água do remolho e cozinhar o feijão em água nova.
No cozimento, deve-se iniciar com a panela aberta e retirar a espuma formada antes de tampar.
Esse processo reduz gases, amolece o grão mais rápido e economiza tempo na cozinha.
Temperos como alho, louro, cravo e cebola agregam sabor e ajudam a diminuir a fermentação.
A sensibilidade gastrointestinal explica por que algumas pessoas sofrem mais com gases do que outras.
A microbiota intestinal influencia diretamente: intestino equilibrado produz menos gases, enquanto desequilíbrios aumentam o desconforto.
