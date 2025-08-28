ALÍVIO DO PUM: veja os TRUQUES para DIMINUIR os GASES do FEIJÃO

Por VivaBem

O feijão e outras leguminosas, como soja, ervilha e lentilha, contêm fitato, substância que dificulta a digestão.

Shelley Pauls/Unsplash

Esses grãos também possuem oligossacarídeos, carboidratos que fermentam no intestino e geram gases.

iStock

O remolho de 12 a 48 horas elimina parte do fitato, facilita a digestão e reduz flatulências.

iStock

É importante descartar a água do remolho e cozinhar o feijão em água nova.

iStock

No cozimento, deve-se iniciar com a panela aberta e retirar a espuma formada antes de tampar.

ARTE/UOL

Esse processo reduz gases, amolece o grão mais rápido e economiza tempo na cozinha.

iStock

Temperos como alho, louro, cravo e cebola agregam sabor e ajudam a diminuir a fermentação.

iStock

A sensibilidade gastrointestinal explica por que algumas pessoas sofrem mais com gases do que outras.

iStock

A microbiota intestinal influencia diretamente: intestino equilibrado produz menos gases, enquanto desequilíbrios aumentam o desconforto.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 28 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também