Fazem bem ao coração: como agem as frutas que são aliadas da saúde cardíaca

Por VivaBem

Alimentação equilibrada é essencial para manter o coração saudável, e as frutas são grandes aliadas nesse cuidado.

Angelo Dal Bo

Embora importantes, as frutas devem ser combinadas com exercícios, sono de qualidade e outros hábitos saudáveis para prevenir infartos e hipertensão.

Getty Images

Uvas escuras, ricas em flavonoides e resveratrol, relaxam vasos sanguíneos e controlam a pressão arterial.

Getty Images

Abacate, com gorduras boas e fitosteróis, reduz o colesterol ruim (LDL) e aumenta o bom (HDL).

iStock

Manga, com antioxidantes e minerais, ajuda no controle do LDL e na redução da pressão arterial.

Valexport/Divulgação

Banana, rica em potássio, equilibra o excesso de sódio e mantém a pressão saudável.

iStock

Melão, com fibras e potássio, reduz o LDL e contribui para a saúde cardiovascular.

DeeNida/Getty Images/iStockphoto

Tâmara, com ação antioxidante e anti-inflamatória, protege vasos sanguíneos, mas deve ser consumida com moderação.

Getty Images

Maçã, goiaba e caqui oferecem fibras solúveis que reduzem o LDL e melhoram o trânsito intestinal.

iStock

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 12 de agosto de 2025.

