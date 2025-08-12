Fazem bem ao coração: como agem as frutas que são aliadas da saúde cardíaca

Alimentação equilibrada é essencial para manter o coração saudável, e as frutas são grandes aliadas nesse cuidado.
Embora importantes, as frutas devem ser combinadas com exercícios, sono de qualidade e outros hábitos saudáveis para prevenir infartos e hipertensão.
Uvas escuras, ricas em flavonoides e resveratrol, relaxam vasos sanguíneos e controlam a pressão arterial.
Abacate, com gorduras boas e fitosteróis, reduz o colesterol ruim (LDL) e aumenta o bom (HDL).
Manga, com antioxidantes e minerais, ajuda no controle do LDL e na redução da pressão arterial.
Banana, rica em potássio, equilibra o excesso de sódio e mantém a pressão saudável.
Melão, com fibras e potássio, reduz o LDL e contribui para a saúde cardiovascular.
Tâmara, com ação antioxidante e anti-inflamatória, protege vasos sanguíneos, mas deve ser consumida com moderação.
Maçã, goiaba e caqui oferecem fibras solúveis que reduzem o LDL e melhoram o trânsito intestinal.
