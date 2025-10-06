Ajuda a eliminar líquidos, fortalece o fígado e amplia imunidade: os benefícios do chá de casca de melancia à saúde

Chá da casca de melancia aproveita parte da fruta geralmente descartada e contém vitaminas B e C, potássio, magnésio, cálcio e fósforo.
Sabor levemente adocicado, podendo ser combinado com gengibre, limão ou canela; não substitui medicamentos prescritos.
Tem efeito diurético leve, ajudando na eliminação de líquidos e excesso de sódio pelo organismo.
Favorece rins e fígado, reduzindo inflamação e sobrecarga hídrica, graças ao potássio, licopeno e flavonoides.
Contribui para a saúde intestinal com fibras solúveis e insolúveis, regulando o trânsito e prevenindo prisão de ventre.
Ajuda a controlar a pressão arterial, promovendo dilatação dos vasos sanguíneos e equilíbrio do sódio.
Reforça imunidade e protege olhos e pele, com ação antioxidante de licopeno, vitamina C e flavonoides.
Pode melhorar sensibilidade à insulina e auxiliar no controle da glicose, reduzindo inflamação e estresse oxidativo.
Igor Alecsander/Getty Images
Consumo recomendado é uma xícara por dia; contraindicado para pessoas com problemas renais, alergias, doenças intestinais ou gestantes; preparar em infusão por 10 minutos.
