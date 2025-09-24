Alivia dor muscular, melhora circulação e fortalece coração: os benefícios do chá de casca de cebola à saúde

Chá de casca de cebola concentra flavonoides e ácidos fenólicos com ação antioxidante e anti-inflamatória.
Auxilia na proteção celular contra radicais livres e pode prevenir doenças crônicas.
Fortalece a imunidade com quercetina, vitaminas, minerais e compostos fenólicos, protegendo de gripes e resfriados.
Reduz inflamações e ajuda no alívio de dores musculares e desconfortos leves.
Contribui para a saúde cardiovascular, regulando pressão, colesterol e circulação.
Pode aliviar sintomas de gripes e resfriados, trazendo sensação de melhora respiratória.
Faz bem para a pele, retardando o envelhecimento precoce e protegendo contra danos.
Deve ser consumido com moderação, evitando em casos de alergia, problemas gastrointestinais ou uso de anticoagulantes.
Preparado com cascas bem higienizadas, em infusão de 5 a 15 minutos, ajustando intensidade do sabor.
