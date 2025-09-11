Existem exercícios físicos que são melhores para homens e outros para mulheres?

Exercícios fortalecem coração, preservam músculos e ossos, aumentam disposição e prolongam a vida.
Diferenças entre homens e mulheres podem tornar certos treinos mais vantajosos para cada sexo.
Qualquer modalidade pode trazer benefícios, desde que adaptada ao nível, idade e objetivos individuais.
Mulheres se beneficiam de treinos de força no core, quadris, glúteos e pernas, prevenindo lesões e incontinência.
Durante a menopausa, musculação ajuda a preservar massa óssea, reduzindo riscos de osteoporose e fraturas.
Homens, favorecidos pela testosterona, focam em hipertrofia, mas precisam trabalhar flexibilidade com ioga e pilates.
Alongamentos e mobilidade melhoram postura, coordenação e podem compensar músculos encurtados e quadris rígidos.
Treinos ideais para todos combinam aeróbico, força, flexibilidade e equilíbrio, aliados a sono, dieta e acompanhamento.
Mulheres devem apostar em agachamentos, HIIT e levantamento terra; homens em supino, remada, pranchas e alongamentos.
