Exercícios para emagrecer: estes movimentos aceleram a queima de calorias

A falta de tempo ou dinheiro costuma ser desculpa para evitar exercícios, mas não é preciso academia para ter resultados.
Com acessórios simples ou apenas o peso do corpo, dá para treinar em casa com apoio de apps, vídeos e profissionais.
Exercícios que envolvem vários grupos musculares queimam mais calorias e aumentam a eficiência do treino.
Agachamento, afundo, flexão de braços e abdominal escalador são exemplos de movimentos compostos e intensos.
No abdominal escalador, o corpo trabalha como em uma corrida no chão, ativando core, ombros, braços e pernas.
Pular corda, corda naval, agachamento com halteres e afundo com rosca direta elevam o gasto calórico rapidamente.
Intensidade é reforçada com skipping no jump, mini band e agachamento com wall ball, que unem força e explosão.
Exercícios simples, feitos com técnica e esforço, podem gerar grandes resultados em pouco tempo.
Treino aliado a uma alimentação equilibrada garante emagrecimento saudável e manutenção da saúde.
