Exercícios para emagrecer: estes movimentos aceleram a queima de calorias

Por VivaBem

A falta de tempo ou dinheiro costuma ser desculpa para evitar exercícios, mas não é preciso academia para ter resultados.

Com acessórios simples ou apenas o peso do corpo, dá para treinar em casa com apoio de apps, vídeos e profissionais.

Exercícios que envolvem vários grupos musculares queimam mais calorias e aumentam a eficiência do treino.

Agachamento, afundo, flexão de braços e abdominal escalador são exemplos de movimentos compostos e intensos.

No abdominal escalador, o corpo trabalha como em uma corrida no chão, ativando core, ombros, braços e pernas.

Pular corda, corda naval, agachamento com halteres e afundo com rosca direta elevam o gasto calórico rapidamente.

Intensidade é reforçada com skipping no jump, mini band e agachamento com wall ball, que unem força e explosão.

Exercícios simples, feitos com técnica e esforço, podem gerar grandes resultados em pouco tempo.

Treino aliado a uma alimentação equilibrada garante emagrecimento saudável e manutenção da saúde.

Publicado em 17 de setembro de 2025.

