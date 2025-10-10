Evita ressecamento dos olhos, faz bem ao coração e reduz índice glicêmico: os benefícios da azeitona à saúde

Apesar de calóricas e ricas em sódio, as azeitonas oferecem vitaminas, minerais, fibras, água e antioxidantes, sendo nutritivas se consumidas com moderação.

Fortalecem o sistema imunológico por conter antioxidantes como flavonoides, carotenoides e vitamina E, ajudando na prevenção de gripes e resfriados.

Contribuem para a saúde dos ossos graças à oleuropeína, vitamina K e compostos vegetais que ajudam a prevenir a osteoporose.

Ajudam na visão por serem fonte de vitamina A, que previne ressecamento ocular, úlceras na córnea e perda de visão.

Fazem bem ao coração, pois as gorduras monoinsaturadas reduzem o LDL e aumentam o HDL, protegendo vasos e evitando acúmulo de gordura nas artérias.

Regulam o intestino por suas fibras e gorduras boas, favorecendo o trânsito intestinal, principalmente com boa ingestão de água.

Aumentam a saciedade por conter fibras e gorduras, além de ajudarem a reduzir o índice glicêmico das refeições.

Melhoram a pele com antioxidantes como o hidroxitirosol, que combatem radicais livres, ajudam na produção de colágeno e têm ação anti-inflamatória.

Devem ser consumidas com cautela por causa do sódio; é ideal lavar as conservas antes do consumo e evitar tipos recheados ou altamente processados.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 10 de outubro de 2025.

