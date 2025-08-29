Evita glicose no sangue, aumenta elasticidade da pele e fortalece ossos: os benefícios da fava à saúde

Contém proteínas, fibras, ácido fólico (vitamina B9), antioxidantes, e minerais como zinco, potássio, manganês, e ferro.
Benefícios cardiovasculares: Fibras solúveis ajudam a reduzir o colesterol, enquanto potássio e magnésio regulam a pressão arterial.
Saúde digestiva: Fibras, como a pectina, facilitam a digestão, previnem a constipação e protegem contra doenças digestivas.
Regula o açúcar no sangue: Fibras e carboidratos complexos previnem picos de glicose e melhoram a resposta à insulina.

Fortalece os ossos: Manganês e cálcio contribuem para a densidade óssea, prevenindo a osteoporose.
Ajuda no controle de peso: As fibras aumentam a sensação de saciedade, reduzindo o apetite e promovendo a perda de peso.
Melhora a saúde da pele: Antioxidantes e manganês combatem o envelhecimento precoce e melhoram a elasticidade da pele.
Fortalece o sistema imunológico: Antioxidantes, como a vitamina C e carotenoides, protegem o corpo contra infecções.
Contraindicações: Pode causar desconforto digestivo e gases em algumas pessoas; uso excessivo pode prejudicar anticoagulantes.
Risco de cálculos renais: Pessoas predispostas devem moderar o consumo, devido aos oxalatos que podem formar cálculos renais.
Cuidado com a gota: A presença de purina pode aumentar o ácido úrico, agravando a condição em pessoas com gota.
Formas de consumo: Pode ser consumida em saladas, sopas, purês, refogada, em tortas, hummus e pratos com carne.
