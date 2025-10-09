Everton Ribeiro trata câncer de tireoide: quais são os sintomas da doença?

Everton Ribeiro, meia do Bahia, revelou ter passado por cirurgia após diagnóstico de câncer de tireoide e afirmou estar em recuperação, agradecendo o apoio recebido.
O jogador descobriu a doença há cerca de um mês e tranquilizou os fãs dizendo que o procedimento correu bem.
O câncer de tireoide é o tumor endocrinológico mais comum e afeta principalmente mulheres entre 30 e 50 anos, com bom prognóstico na maioria dos casos.
O Inca estima cerca de 4.820 novos diagnósticos por ano no Brasil, sendo 760 em homens e 4.060 em mulheres.
Nem todo nódulo na tireoide indica câncer: entre 70% e 80% das pessoas têm nódulos benignos, e apenas cerca de 12% são malignos.
Sintomas que merecem atenção incluem rouquidão persistente, dificuldade para engolir, aumento rápido de nódulo e presença de gânglios no pescoço.
O diagnóstico precoce é essencial para melhores resultados, mas o rastreamento em pessoas sem sintomas não é recomendado por falta de evidências de benefício.
O tratamento costuma envolver cirurgia e, em alguns casos, iodoterapia; a taxa de cura é alta quando o câncer é identificado cedo.
A prevenção inclui manter peso adequado, evitar exposição desnecessária à radiação e reduzir o contato com substâncias que afetam o equilíbrio hormonal.
