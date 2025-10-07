Estômago alto: por que sua barriga incha e como reduzir o desconforto?

Barriga estufada pode surgir a qualquer hora, acompanhada de gases, arrotos e prisão de ventre.
Entre as causas estão síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, gastrite, supercrescimento bacteriano e doença celíaca.
O consumo de FODMAPS pode causar gases e distensão abdominal por fermentação no intestino grosso.
Restringir FODMAPS ajuda quem tem intestino irritável, mas deve ser feito com cautela e orientação.
Alimentos ricos em FODMAPS incluem maçã, pera, manga, cebola, alho, couve-flor, trigo, queijos e iogurte.
Para aliviar o inchaço, evite refrigerantes e álcool, que aumentam gases e irritam o estômago.
Mastigue devagar, limite líquidos nas refeições e não se deite logo após comer.
Pratique exercícios, controle o estresse, durma bem e mantenha hidratação adequada.
Dieta equilibrada e chás naturais podem ajudar, mas atenção a sintomas persistentes e necessidade de acompanhamento médico.
