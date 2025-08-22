Estimula função da bile, aumenta concentração e fortalece imunidade: os benefícios do alecrim à saúde

Por VivaBem

De origem mediterrânea, o alecrim é rico em minerais, vitaminas A e C, e compostos polifenóis. Uma colher de chá (4g) contém 13 kcal, 0,20g de proteína, 1,70g de fibras, e outros nutrientes como cálcio, ferro e vitamina C.

iStock

O alecrim possui efeitos antiespasmódicos, antioxidantes, anti-inflamatórios e diuréticos. Contudo, seus benefícios foram mais estudados em animais do que em humanos.

Getty Images

Contém ácido carnósico, que combate radicais livres no cérebro, ajudando na prevenção do Alzheimer. Também melhora memória e concentração.

Getty Images

Rico em taninos, flavonoides e saponinas, o alecrim combate o estresse oxidativo, prevenindo doenças cardiovasculares, degenerativas e até câncer.

iStock

Auxilia na digestão, reduz gases, azia e cólicas. Estimula a função da bile, sendo benéfico para quem tem baixa produção de ácido estomacal.

iStock

Os polifenóis, como o ácido rosmarínico, combatem inflamações e fortalecem o sistema imunológico.

iStock

Suas propriedades diuréticas ajudam a eliminar toxinas e reduzem inchaços, beneficiando principalmente mulheres no período pré-menstrual.

iStock

Melhora a saúde do fígado e contribui para a desintoxicação do organismo.

iStock

Grávidas, lactantes, crianças menores de 12 anos e pessoas com diabetes, pressão alta ou enxaqueca devem evitar o uso excessivo. Em altas doses, pode causar irritações gastrointestinais e nefrite.

iStock

Usado em chás, temperos ou pratos como carnes, sopas e pães. A versão seca é mais concentrada e deve ser utilizada com moderação.

Loverna Journey/Unsplash

iStock
Publicado em 22 de agosto de 2025.

