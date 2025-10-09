Este é o melhor chá para você tomar e proteger seu cérebro

O café é uma bebida estimulante popular, mas o chá verde também ajuda a aumentar o alerta e a concentração.

Getty Images

Originário da China e da Índia, o chá verde tem cafeína, que contribui para melhorar a memória e atenção.

Getty Images/iStockphoto

Nutrientes do chá verde: A bebida contém antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro.

iStock/VivaBem

Efeito combinado de substâncias: Estudos sugerem que os benefícios cognitivos do chá verde vêm da combinação de cafeína com L-teanina.

iStock

L-teanina e foco: Este aminoácido melhora foco e atenção, promove sono reparador e protege o cérebro de danos oxidativos.

Getty Images

Chá verde e longevidade: Pesquisa com 40 mil japoneses indicou que consumir cinco ou mais xícaras de chá verde por dia pode reduzir o risco de mortalidade.

iStock

Cuidados com o consumo: O chá verde deve ser consumido com cautela, especialmente devido ao alto teor de cafeína.

Getty Images

Possíveis efeitos colaterais: A cafeína pode causar insônia, dores de cabeça e aumentar a pressão arterial.

Getty Images

Problemas gastrointestinais: O consumo excessivo pode causar diarreia, acidez estomacal e desconforto abdominal.

iStock

Recomendações médicas: Pessoas com hipertensão, problemas gástricos ou anemia devem consultar um médico antes de consumir chá verde regularmente.

iStock

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 09 de outubro de 2025.

