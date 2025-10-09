Este é o melhor chá para você tomar e proteger seu cérebro

O café é uma bebida estimulante popular, mas o chá verde também ajuda a aumentar o alerta e a concentração.
Originário da China e da Índia, o chá verde tem cafeína, que contribui para melhorar a memória e atenção.
Nutrientes do chá verde: A bebida contém antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro.
Efeito combinado de substâncias: Estudos sugerem que os benefícios cognitivos do chá verde vêm da combinação de cafeína com L-teanina.
L-teanina e foco: Este aminoácido melhora foco e atenção, promove sono reparador e protege o cérebro de danos oxidativos.
Chá verde e longevidade: Pesquisa com 40 mil japoneses indicou que consumir cinco ou mais xícaras de chá verde por dia pode reduzir o risco de mortalidade.
Cuidados com o consumo: O chá verde deve ser consumido com cautela, especialmente devido ao alto teor de cafeína.
Possíveis efeitos colaterais: A cafeína pode causar insônia, dores de cabeça e aumentar a pressão arterial.
Problemas gastrointestinais: O consumo excessivo pode causar diarreia, acidez estomacal e desconforto abdominal.
Recomendações médicas: Pessoas com hipertensão, problemas gástricos ou anemia devem consultar um médico antes de consumir chá verde regularmente.
Para saber mais, acesse VivaBem.