Este é o melhor chá para você tomar e proteger seu cérebro

O café é uma bebida estimulante popular, mas o chá verde também ajuda a aumentar o alerta e a concentração.

Originário da China e da Índia, o chá verde tem cafeína, que contribui para melhorar a memória e atenção.

Nutrientes do chá verde: A bebida contém antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro.

Efeito combinado de substâncias: Estudos sugerem que os benefícios cognitivos do chá verde vêm da combinação de cafeína com L-teanina.

L-teanina e foco: Este aminoácido melhora foco e atenção, promove sono reparador e protege o cérebro de danos oxidativos.

Chá verde e longevidade: Pesquisa com 40 mil japoneses indicou que consumir cinco ou mais xícaras de chá verde por dia pode reduzir o risco de mortalidade.

Cuidados com o consumo: O chá verde deve ser consumido com cautela, especialmente devido ao alto teor de cafeína.

Possíveis efeitos colaterais: A cafeína pode causar insônia, dores de cabeça e aumentar a pressão arterial.

Problemas gastrointestinais: O consumo excessivo pode causar diarreia, acidez estomacal e desconforto abdominal.

Recomendações médicas: Pessoas com hipertensão, problemas gástricos ou anemia devem consultar um médico antes de consumir chá verde regularmente.

Publicado em 15 de agosto de 2025.

