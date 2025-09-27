Este é o melhor chá para memória e seu consumo protege o cérebro

O chá verde, assim como o café, possui cafeína e oferece efeitos estimulantes, como maior alerta e concentração.
O chá verde é rico em antioxidantes, aminoácidos, vitaminas (B, E, C), minerais (cálcio, magnésio, zinco, potássio, ferro) e cafeína.
A combinação de cafeína e L-teanina no chá verde potencializa os efeitos positivos para a cognição. A L-teanina, um aminoácido presente no chá verde, melhora o foco, atenção e sono, além de proteger o cérebro.
Estudos associam o consumo regular de chá verde à redução do risco de morte e a uma maior longevidade.
A cafeína presente no chá verde pode causar insônia, dores de cabeça e aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo pode levar a diarreia, especialmente em jejum.
Indivíduos com pressão alta, problemas gástricos ou anemia devem consultar um médico antes de aumentar o consumo de chá verde.
Recomenda-se o consumo de chá verde com moderação e orientação de um profissional de saúde.
O chá verde é originário da China e da Índia e é produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis.
Para saber mais, acesse VivaBem.