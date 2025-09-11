Estas 7 frutas têm mais vitamina C do que a laranja e pouca gente sabe

Vitamina C fortalece imunidade, participa da produção de colágeno, síntese proteica, absorção de ferro e atua como antioxidante.
Necessidades diárias: adultos 45 mg, gestantes 60 mg, lactantes 80 mg e crianças em crescimento 100 mg.
Laranja tem 55 mg por 100 g, mas frutas como camu-camu, acerola e goiaba oferecem muito mais vitamina C.
Camu-camu, da Amazônia, possui 2.880 mg por 100 g e ainda é rica em potássio, beneficiando coração e rins.
Acerola fornece 1.800 mg e também vitaminas do complexo B, minerais e versatilidade no consumo.
Goiaba tem 228 mg, além de vitamina A, B, licopeno e fibras que ajudam a reduzir colesterol e pressão.
Caju contém 200 mg, antioxidantes que favorecem cicatrização, mas não deve ser consumido todos os dias.
Kiwi oferece 91 mg, com fibras, minerais e fitoquímicos antioxidantes como carotenoides e luteína.
Mamão (61 mg) e morango (60 mg) são fontes de vitamina C, antioxidantes e nutrientes que protegem pele e organismo.
