Estabiliza açúcar no sangue, reduz colesterol e melhora digestão: os benefícios do arroz negro

Rico em proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como ferro, magnésio, zinco e cálcio.
Saúde cardiovascular: O baixo índice glicêmico e alto teor de fibras ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e reduzem o colesterol.
Antioxidantes poderosos: Contém antocianinas, flavonoides e compostos fenólicos que protegem contra radicais livres e estresse oxidativo.
Controle da glicemia: As fibras retardam a absorção de carboidratos, ajudando a prevenir picos de açúcar no sangue e diabetes tipo 2.
Função cognitiva: Antioxidantes como as antocianinas protegem as células cerebrais e reduzem a inflamação, promovendo a saúde cognitiva.
Gestão do peso: Fibras aumentam a saciedade, reduzindo a ingestão de calorias e ajudando no controle de peso.
Melhora digestão: Alto teor de fibras contribui para um sistema digestivo saudável, prevenindo a constipação.
Apoia o sistema imunológico: Antioxidantes e minerais como zinco e ferro fortalecem as defesas do corpo.
Saúde óssea: Minerais como magnésio e fósforo ajudam a manter a densidade e integridade dos ossos.
Formas de consumo: Pode ser usado em saladas, sopas, sushis e sobremesas, além de acompanhar pratos principais.
Possíveis contraindicações: Em casos raros, pessoas podem ser alérgicas a grãos, incluindo o arroz negro.
