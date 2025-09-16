Esta fruta fortalece a imunidade, alivia o inchaço e ajuda no diabetes

O mamão tem origem tropical nas Américas e no Brasil se destaca nas variedades papaia e formosa.
PixoStudio/Getty Images/iStockphoto
A fruta reúne nutrientes como vitaminas A, C, E, complexo B e minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e cobre.
Suas fibras regulam o intestino, reduzem toxinas e estimulam bactérias benéficas da flora intestinal.
A enzima papaína melhora a digestão, facilita a absorção de nutrientes e alivia constipação e inchaço.
Com baixo índice glicêmico e poucas calorias, o mamão favorece a saciedade e auxilia no emagrecimento.
Igor Alecsander/Getty Images
O consumo regular ajuda a reduzir colesterol ruim e triglicérides, protegendo o coração.
O açúcar natural da fruta entra devagar no sangue, ajudando no controle da glicemia e no diabetes.
Rico em vitamina C, A e antioxidantes, o mamão fortalece o sistema imunológico, prevenindo infecções, como gripes e resfriados.
Seus antioxidantes preservam o colágeno, retardam o envelhecimento precoce e beneficiam pele e cabelo.
Para saber mais, acesse VivaBem.