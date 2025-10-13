Escarlatina: por que os casos aumentam no 2º semestre e como se proteger

Por VivaBem

Febre alta, dor de garganta e erupções na pele em crianças de 5 a 15 anos podem indicar escarlatina, doença mais comum no segundo semestre.

GETTY IMAGES

O aumento de casos está ligado às variações de temperatura e à maior permanência em locais fechados durante o frio.

Gabriela Biló/Futura Press

Entre julho e agosto, o Sabará Hospital Infantil registrou alta de quase 80% nos atendimentos pela doença.

iStock

A escarlatina é causada pela bactéria estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que também provoca amigdalite e infecções de pele.

iStock

A transmissão ocorre por gotículas de saliva ou secreções de pessoas doentes ou assintomáticas.

iStock

Complicações renais e cardíacas podem surgir em casos graves, principalmente em crianças com imunidade baixa.

Getty Images

Sintomas típicos incluem febre, dor de garganta, língua avermelhada (?língua em framboesa?) e manchas ásperas na pele.

Pawel Wewiorski/Getty Images

A prevenção envolve identificar cedo os sintomas, manter boa higiene das mãos, ventilar os ambientes e evitar compartilhar utensílios.

iStock

O diagnóstico é clínico e laboratorial, e o tratamento com antibióticos, como a amoxicilina, elimina a transmissão em cerca de 24 horas.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 13 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também