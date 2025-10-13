Escarlatina: por que os casos aumentam no 2º semestre e como se proteger

Febre alta, dor de garganta e erupções na pele em crianças de 5 a 15 anos podem indicar escarlatina, doença mais comum no segundo semestre.
O aumento de casos está ligado às variações de temperatura e à maior permanência em locais fechados durante o frio.
Gabriela Biló/Futura Press
Entre julho e agosto, o Sabará Hospital Infantil registrou alta de quase 80% nos atendimentos pela doença.
A escarlatina é causada pela bactéria estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que também provoca amigdalite e infecções de pele.
A transmissão ocorre por gotículas de saliva ou secreções de pessoas doentes ou assintomáticas.
Complicações renais e cardíacas podem surgir em casos graves, principalmente em crianças com imunidade baixa.
Sintomas típicos incluem febre, dor de garganta, língua avermelhada (?língua em framboesa?) e manchas ásperas na pele.
Pawel Wewiorski/Getty Images
A prevenção envolve identificar cedo os sintomas, manter boa higiene das mãos, ventilar os ambientes e evitar compartilhar utensílios.
O diagnóstico é clínico e laboratorial, e o tratamento com antibióticos, como a amoxicilina, elimina a transmissão em cerca de 24 horas.
Para saber mais, acesse VivaBem.