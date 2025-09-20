Equilibra glicose no sangue, regula pressão arterial e fortalece imunidade: os benefícios do feijão-de-corda à saúde

Nutrientes do Feijão-de-Corda: Rico em proteínas vegetais, carboidratos, fibras, vitaminas A e do complexo B, e minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e fósforo.

Getty Images/iStockphoto

Benefícios Cardiovasculares: Reduz colesterol LDL, regula a pressão arterial e combate o estresse oxidativo.

iStock

Apoio à Digestão: Fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, enquanto as solúveis facilitam a passagem pelo intestino e atuam como prebióticos.

iStock

Controle do Açúcar no Sangue: Estabiliza os níveis de glicose devido às fibras solúveis e proteínas que retardam a digestão dos carboidratos.

Igor Alecsander/Getty Images

Saúde Óssea: Fonte de cálcio, magnésio e fósforo, além de manganês, zinco e vitamina K, importantes para a formação e manutenção dos ossos.

iStock

Controle de Peso: Baixo em calorias, promove saciedade através de proteínas, fibras e amido resistente, auxiliando no controle do apetite.

iStock

Cuidados com a Pele: Contém aminoácidos, vitamina C, e antioxidantes que promovem a reparação dos tecidos e protegem a pele dos danos causados pelos radicais livres.

iStock

Fortalecimento do Sistema Imunológico: Rico em vitamina C, antioxidantes e vitamina B9, que são essenciais para a função imunológica e a produção de células sanguíneas.

iStock

Fonte de Proteínas Vegetais: Importante para dietas vegetarianas ou veganas, contribuindo para a construção e reparação de tecidos corporais.

Reinaldo Canato/UOL

Contraindicações: Pode causar gases, inchaço e cólicas; pessoas com doenças renais ou distúrbios digestivos devem consumir com moderação.

iStock

Getty Images/iStockphoto
Publicado em 20 de setembro de 2025.

