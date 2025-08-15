Equilibra açúcar no sangue, regula colesterol e reduz refluxo: os benefícios da semente de papoula

Por VivaBem

A semente de papoula é uma oleaginosa usada como tempero em diversas receitas culinárias. O sabor é leve, semelhante a nozes e possui uma textura crocante.

Entre os nutrientes, destacam-se: gorduras insaturadas, como ácidos graxos (ômega-3 e ômega-6), proteínas, fibras e pequenas quantidades de vitaminas e minerais.

As sementes de papoula possuem ácidos graxos essenciais, que diminuem os níveis de triglicerídeos do sangue, a pressão arterial e reduzem a inflamação do corpo.

Além disso, contém fibras, que reduzem o colesterol total e o colesterol LDL (considerado "ruim").

As fibras solúveis retardam a digestão e a absorção de carboidratos, o que previne picos de açúcar no sangue após as refeições. Além disso, promovem saciedade.

Os ácidos graxos ômega-3 são essenciais para a saúde do cérebro, pois desempenham um papel importante na estrutura das membranas celulares do órgão, e reduzem o risco de doenças neurodegenerativas.

Os ácidos graxos ômega-3 e os antioxidantes, presentes nas sementes de papoula, têm ação antiinflamatória e reduzem a produção de substâncias pró-inflamatórias no corpo.

Contém cálcio, um mineral importante para a saúde óssea. Também é fonte de magnésio, que ajuda na absorção e no metabolismo do cálcio, além de ajudar a regular a atividade das células ósseas.

As fibras solúveis formam um gel no trato digestivo, o que pode retardar a digestão e a absorção de nutrientes. Já as fibras insolúveis previnem a constipação.

O consumo de sementes de papoula pode reduzir os sintomas de refluxo ácido, como azia e regurgitação, devido às suas propriedades alcalinas.

Os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 fortalecem a barreira lipídica da pele, mantendo-a hidratada e protegida contra danos externos, como a poluição e os raios UV.

Publicado em 15 de agosto de 2025.

