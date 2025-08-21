Equilibra açúcar no sangue, fortalece imunidade e auxilia memória: os benefícios do palmito à saúde

Extraído de palmeiras como açaí, pupunha e juçara, o palmito é rico em fibras, minerais e antioxidantes, com sabor levemente ácido e poucas calorias (25 kcal/100 g).
O potássio e antioxidantes do palmito ajudam a controlar a pressão arterial e reduzir o colesterol LDL, protegendo contra doenças do coração.
Com baixo teor de carboidratos (4,69 g/100 g) e rico em fibras, o palmito contribui para o controle glicêmico e pode ser incluído em dietas para diabéticos.
Igor Alecsander/Getty Images
O magnésio presente no palmito melhora funções neuromusculares, aprendizagem e memória.
A vitamina C e antioxidantes do palmito fortalecem o sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e gripes.
Rico em fibras (3,12 g/100 g), o palmito melhora o trânsito intestinal e previne a constipação.
As fibras do palmito retardam a digestão, promovendo maior saciedade e auxiliando no controle do peso.
O consumo inadequado pode causar botulismo. O excesso de sódio (530 mg/100 g) e potássio pode ser prejudicial a hipertensos e pessoas com problemas renais.
Escolha embalagens íntegras, preferencialmente em vidro, sem pontos escuros, manchas rosadas ou tampas enferrujadas. Verifique selos de qualidade e data de validade.
O palmito pode ser usado em pratos como saladas, pizzas, tortas, risotos, quiches, lasanhas, moquecas, panquecas e pastéis.
