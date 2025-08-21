Equilibra açúcar no sangue, fortalece imunidade e auxilia memória: os benefícios do palmito à saúde

Por VivaBem

Extraído de palmeiras como açaí, pupunha e juçara, o palmito é rico em fibras, minerais e antioxidantes, com sabor levemente ácido e poucas calorias (25 kcal/100 g).

iStock

O potássio e antioxidantes do palmito ajudam a controlar a pressão arterial e reduzir o colesterol LDL, protegendo contra doenças do coração.

iStock

Com baixo teor de carboidratos (4,69 g/100 g) e rico em fibras, o palmito contribui para o controle glicêmico e pode ser incluído em dietas para diabéticos.

Igor Alecsander/Getty Images

O magnésio presente no palmito melhora funções neuromusculares, aprendizagem e memória.

iStock

A vitamina C e antioxidantes do palmito fortalecem o sistema imunológico, ajudando a prevenir infecções e gripes.

Getty Images

Rico em fibras (3,12 g/100 g), o palmito melhora o trânsito intestinal e previne a constipação.

iStock

As fibras do palmito retardam a digestão, promovendo maior saciedade e auxiliando no controle do peso.

iStock

O consumo inadequado pode causar botulismo. O excesso de sódio (530 mg/100 g) e potássio pode ser prejudicial a hipertensos e pessoas com problemas renais.

iStock

Escolha embalagens íntegras, preferencialmente em vidro, sem pontos escuros, manchas rosadas ou tampas enferrujadas. Verifique selos de qualidade e data de validade.

iStock

O palmito pode ser usado em pratos como saladas, pizzas, tortas, risotos, quiches, lasanhas, moquecas, panquecas e pastéis.

Divulgação

Getty Images
Publicado em 21 de agosto de 2025.

