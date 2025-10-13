Equilibra açúcar no sangue, aumenta desejo sexual e reduz colesterol: os benefícios do açafrão à saúde

O açafrão, colhido da flor Crocus sativus, é a especiaria mais cara do mundo, comparada ao preço do ouro.
A colheita das flores de cor violeta é feita manualmente, necessitando milhares de plantas para obter um quilo de açafrão.
Nutrientes: Contém antioxidantes, cálcio, magnésio, potássio e vitamina C, com apenas 14 calorias por colher de café.
Antioxidantes: Possui compostos vegetais como crocina, crocetina, safranal e kaempferol que protegem contra radicais livres e estresse oxidativo.
Melhora o Humor: Estudos mostram que o açafrão ajuda a reduzir sintomas de depressão leve e moderada.
Síndrome Pré-Menstrual: Diminui irritabilidade, dores de cabeça e ansiedade associados à síndrome pré-menstrual.
Afrodisíaco: Propriedades afrodisíacas beneficiam homens e mulheres, aumentando desejo sexual e reduzindo problemas de ereção.
Aumenta a Saciedade: Contribui para a saciedade, reduzindo o apetite e indiretamente ajudando na perda de peso.
Benefícios para Alzheimer: Antioxidantes no açafrão melhoram a cognição em pessoas com Alzheimer, reduzindo inflamação e danos oxidativos no cérebro.
Saúde Ocular: Beneficia a visão, especialmente em casos de degeneração macular relacionada à idade.
Previne o Câncer: Antioxidantes no açafrão ajudam a combater células cancerosas, embora mais pesquisas em humanos sejam necessárias.
Doenças Cardíacas: Pode reduzir o colesterol LDL e prevenir entupimentos de vasos sanguíneos, diminuindo o risco de infartos e AVCs.
Controle do Diabetes: Estudos indicam que o açafrão pode diminuir o nível de açúcar no sangue e aumentar a sensibilidade à insulina.
