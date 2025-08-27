Elimina mau hálito, reduz cansaço e controla açúcar no sangue: os benefícios do cravo-da-índia à saúde

Ação anti-inflamatória; O eugenol, principal composto do cravo, reduz inflamações e é usado no tratamento de infecções bucais e inflamações de pele.
Proteção contra fungos e bactérias; O cravo é eficaz no combate a infecções bacterianas e fúngicas, graças às suas propriedades antimicrobianas.
Relaxamento muscular; O óleo essencial de cravo ajuda a aliviar tensões musculares e combater a fadiga, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas.
Poder antioxidante; O cravo reduz a ação dos radicais livres, ajudando a retardar o envelhecimento celular e protegendo o organismo.
Potencial antitumoral; Estudos indicam que o extrato de cravo pode auxiliar no tratamento de alguns tipos de câncer, promovendo a morte de células tumorais.
Proteção hepática; Substâncias do cravo podem ajudar a prevenir a cirrose e reduzir o risco de câncer no fígado, segundo estudos preliminares.
Repelente natural; O óleo de cravo é eficaz contra mosquitos, larvas de Aedes aegypti e outros insetos, podendo ser usado como larvicida ecológico.
Alívio do mau hálito e dor de garganta; Propriedades antissépticas e anti-inflamatórias do cravo ajudam a combater infecções na boca e na garganta, além de melhorar o hálito.
Controle de açúcar no sangue; Pesquisas em animais mostram que o cravo pode ajudar a controlar a glicemia e o estresse oxidativo, mas são necessários mais estudos em humanos.
Cuidados e contraindicações; O cravo deve ser evitado por grávidas, lactantes, crianças menores de 6 anos e pessoas com problemas de coagulação, pressão baixa ou disfunções renais. O consumo excessivo pode ser tóxico.
