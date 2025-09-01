Elimina gordura pelas fezes, regula pressão e reduz colesterol: os benefícios da escarola à saúde

A escarola é acessível, fácil de preparar e disponível o ano todo em feiras e mercados.
Tem sabor levemente amargo e folhas crocantes, sendo rica em fibras, vitaminas e minerais.
Contém inulina, fibra com efeito prebiótico que melhora o intestino e favorece a absorção de minerais.
É aliada do emagrecimento, com apenas 17 calorias a cada 100g e alto poder de saciedade.
A inulina também ajuda a reduzir o colesterol ruim ao eliminar gordura pelas fezes.
Rica em ácido fólico, a escarola contribui para a formação do feto e previne má formação.
O potássio e antioxidantes presentes auxiliam no controle da pressão arterial e na saúde do coração.
Minerais como ferro e cálcio fortalecem ossos, dentes e ajudam a prevenir a osteoporose.
O ferro e a vitamina C atuam juntos na prevenção da anemia e no reforço do sistema imunológico.
Pode ser consumida crua, refogada ou em pratos como sopas, pizzas, tortas e charutinhos.
