Elimina gordura pelas fezes, favorece coagulação e reduz ansiedade: benefícios da couve-manteiga à saúde

Pertence à família do brócolis e repolho, a couve-manteiga possui folhas verdes lisas ou onduladas e é muito utilizada em feijoadas, sucos verdes e diversas receitas.
Fonte de fibras, ferro, cálcio, vitaminas (A, C, K), ácido fólico e antioxidantes, com apenas 27 calorias por 100 g crua.
Alta concentração de vitamina C e B6 contribui para a defesa do organismo, ajudando a prevenir infecções e resfriados.
Fibras ajudam a eliminar gorduras pelas fezes, reduzindo o colesterol "ruim" (LDL) e promovendo a saúde cardiovascular.
A vitamina B6 auxilia na produção de serotonina, melhorando o humor e reduzindo a ansiedade.
Fibras retardam o esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade; ideal para dietas de redução ou manutenção do peso.
Cálcio fortalece ossos e dentes, enquanto a vitamina K favorece a coagulação e previne osteoporose.
Ácido fólico e ferro são essenciais para o desenvolvimento do bebê, prevenindo anemia e defeitos congênitos.
Fibras estimulam os movimentos peristálticos, facilitando a evacuação e prevenindo a constipação.
Pode ser consumida crua, cozida ou refogada; escolha folhas frescas, evite cozimento prolongado e aproveite sucos sem coar para preservar fibras.
