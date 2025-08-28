Elimina gordura pelas fezes, melhora hidratação e controla glicemia: os benefícios do milho à saúde

O milho é um cereal acessível, versátil e nutritivo, presente na culinária brasileira e fonte de energia, fibras, vitaminas e minerais.

Protege a visão graças aos carotenoides luteína e zeaxantina, que previnem a degeneração da retina e protegem contra danos da luz.

Melhora o funcionamento intestinal por conter fibras que aumentam o bolo fecal, hidratam as fezes e favorecem a microbiota.

Contribui para o bem-estar mental com magnésio, ácido fólico e vitaminas do complexo B, que auxiliam no humor e relaxamento.

Ajuda a reduzir o colesterol ruim, já que as fibras se ligam ao LDL no intestino e o eliminam pelas fezes.

Auxilia no controle da glicose no sangue, sendo um alimento de baixo índice glicêmico ideal para pessoas com diabetes.

Fortalece a imunidade devido aos antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células saudáveis.

A pipoca, quando feita sem excesso de gordura ou sal, também é uma opção saudável e rica em antioxidantes e fibras.

Deve ser consumido com moderação, pois o ácido fítico pode dificultar a absorção de minerais, além de haver raros casos de alergia.

Publicado em 28 de agosto de 2025.

