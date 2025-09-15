Doenças neurodegenerativas podem dar estas pistas antes dos sintomas clássicos

A perda de memória nem sempre é o primeiro sinal de problemas no cérebro.

Alterações no olfato podem indicar precocemente Alzheimer ou Parkinson.

Dificuldades de orientação espacial podem surgir anos antes dos esquecimentos.

Esses sinais iniciais são cruciais para um diagnóstico mais precoce.

Esquecimentos, falhas na comunicação e desorientação no tempo e espaço afetam o dia a dia.

Mudanças de humor, personalidade e julgamento também aparecem nos estágios iniciais.

Com a progressão, há perdas na linguagem, no raciocínio e até em funções motoras.

Alimentação equilibrada, exercícios e controle de doenças crônicas ajudam a proteger o cérebro.

Sono de qualidade, evitar vícios e manter vida social e hobbies fortalecem a reserva cognitiva.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 15 de setembro de 2025.

