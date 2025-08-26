Dilata vasos sanguíneos, controla ritmo cardíaco e regula açúcar: os benefícios da batata à saúde

Cultivada há mais de 7 mil anos nos Andes, a batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo.
Rica em nutrientes: Contém carboidratos, fibras, vitaminas (B6 e C) e minerais como potássio, ferro e magnésio.
Melhora a função cerebral: O ferro, manganês e potássio ajudam na memória, aprendizado e circulação no cérebro.
Regula a pressão arterial: Rica em potássio, auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos e na redução da pressão arterial.
Aliada do coração: As fibras e o potássio ajudam no controle do colesterol e na manutenção do ritmo cardíaco.
Auxilia no controle do diabetes: O amido resistente da batata reduz a resistência à insulina e melhora o controle glicêmico.
Previne doenças: Seus antioxidantes combatem radicais livres, reduzindo riscos de câncer, AVC e inflamações.
Saúde dos ossos e músculos: Minerais como cálcio, ferro e fósforo fortalecem ossos e ajudam a prevenir câimbras.
Melhora o humor e o sono: O GABA e o triptofano presentes na batata reduzem o estresse e melhoram a qualidade do sono.
Formas de consumo: Assada, cozida ou ao vapor são opções mais saudáveis; frituras devem ser consumidas com moderação.
