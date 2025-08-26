Dilata vasos sanguíneos, controla ritmo cardíaco e regula açúcar: os benefícios da batata à saúde

Por VivaBem

Cultivada há mais de 7 mil anos nos Andes, a batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo.

Rica em nutrientes: Contém carboidratos, fibras, vitaminas (B6 e C) e minerais como potássio, ferro e magnésio.

Melhora a função cerebral: O ferro, manganês e potássio ajudam na memória, aprendizado e circulação no cérebro.

Regula a pressão arterial: Rica em potássio, auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos e na redução da pressão arterial.

Aliada do coração: As fibras e o potássio ajudam no controle do colesterol e na manutenção do ritmo cardíaco.

Auxilia no controle do diabetes: O amido resistente da batata reduz a resistência à insulina e melhora o controle glicêmico.

Previne doenças: Seus antioxidantes combatem radicais livres, reduzindo riscos de câncer, AVC e inflamações.

Saúde dos ossos e músculos: Minerais como cálcio, ferro e fósforo fortalecem ossos e ajudam a prevenir câimbras.

Melhora o humor e o sono: O GABA e o triptofano presentes na batata reduzem o estresse e melhoram a qualidade do sono.

Formas de consumo: Assada, cozida ou ao vapor são opções mais saudáveis; frituras devem ser consumidas com moderação.

Publicado em 26 de agosto de 2025.

