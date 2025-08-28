Devo fazer cardio antes ou depois da musculação para a hipertrofia?

Importância dos aeróbicos: Atividades como esteira, bike e elíptico são essenciais para resistência física e saúde cardiovascular.
Aeróbico antes da musculação: Ideal para quem busca resistência, pois permite maior intensidade no cardio e aumenta a motivação devido à liberação de endorfina.
Limitações do aeróbico antes: Fazer cardio primeiro pode reduzir a capacidade de levantar cargas pesadas, tornando a musculação mais leve e complementar.
Aeróbico após a musculação: Beneficia quem busca hipertrofia e emagrecimento, aproveitando o metabolismo energético para queimar gordura corporal.
Evitar catabolismo: O excesso de aeróbico pode levar à perda de massa magra; a frequência e intensidade devem ser ajustadas aos objetivos.
Combinação estratégica: Fazer musculação primeiro garante energia para treinar com cargas elevadas, potencializando o ganho muscular.
Orientação profissional: Consultar um treinador é essencial para equilibrar os treinos de força e cardio, maximizando resultados e prevenindo lesões.
