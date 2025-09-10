Deixa imunidade forte, regula tireoide e é acessível: os benefícios do cuscuz de milho à saúde

Derivado da culinária africana, chegou ao Brasil durante a colonização e foi adaptado com farinha de milho, tornando-se típico da gastronomia brasileira.
Variações regionais: O cuscuz paulista leva molho de tomate, ovos, azeitonas e sardinha; o gaúcho, carne de charque e legumes; e o nordestino, flocos de milho com manteiga, queijo coalho ou leite de coco.
Sabor versátil: A versão nordestina, com farinha de milho, água e sal, tem sabor neutro que combina com preparações doces ou salgadas, ampliando sua diversidade de consumo.
Composição nutricional: Uma porção de 50 g de cuscuz oferece 170 kcal, 38 g de carboidratos, 4 g de proteínas, 2 g de fibras e 0,5 g de gorduras, sendo fonte moderada de fibras em relação a outros carboidratos.
Fortalece o sistema imunológico: Rico em vitaminas A, B1, ácido fólico, minerais como ferro e zinco, e antioxidantes, o cuscuz contribui para a proteção e fortalecimento do sistema imunológico.
Fonte de selênio: Uma porção de cuscuz fornece 61% da necessidade diária de selênio, importante para a saúde da tireoide, síntese de proteínas e combate aos radicais livres.
Opção sem glúten: Ideal para celíacos, o cuscuz substitui pães e bolos, mas é importante verificar se o produto contém traços de glúten no rótulo devido ao processo de fabricação.
Versatilidade nas receitas: O cuscuz combina com queijos, ovos, carnes, molhos e até frutas, podendo ser usado em saladas, gratinados, acompanhamentos ou como prato principal.
Romualdo Crissi/Getty Images/iStockphoto
Custo acessível: Uma porção de cuscuz feito com farinha de milho custa em média entre R$ 0,50 e R$ 1, sendo uma alternativa mais barata que o pão francês.
