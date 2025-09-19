Dá para 'escolher' de onde o corpo vai queimar gordura no treino?

Fazer abdominais não elimina gordura só da barriga, já que o corpo mobiliza energia de diferentes áreas.
A quebra de triglicerídeos durante o exercício libera ácidos graxos que podem vir de qualquer parte do corpo.
Treinar apenas uma região não reduz gordura localizada, mas fortalece os músculos para melhor definição.
O emagrecimento depende de déficit calórico aliado à prática regular de exercícios.
Celulite é influenciada por genética, retenção de líquidos, tecido feminino e hábitos de vida.
Emagrecer ajuda na celulite ao melhorar circulação, reduzir inchaço e inflamação.
Aeróbicos queimam gordura, enquanto musculação fortalece músculos e deixa a pele mais uniforme.
Alimentação equilibrada é tão importante quanto treino para combater gordura e celulite.
Musculação preserva massa magra, estimula colágeno e combate flacidez, rejuvenescendo o corpo.
