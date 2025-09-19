Dá para 'escolher' de onde o corpo vai queimar gordura no treino?

Fazer abdominais não elimina gordura só da barriga, já que o corpo mobiliza energia de diferentes áreas.

A quebra de triglicerídeos durante o exercício libera ácidos graxos que podem vir de qualquer parte do corpo.

Treinar apenas uma região não reduz gordura localizada, mas fortalece os músculos para melhor definição.

O emagrecimento depende de déficit calórico aliado à prática regular de exercícios.

Celulite é influenciada por genética, retenção de líquidos, tecido feminino e hábitos de vida.

Emagrecer ajuda na celulite ao melhorar circulação, reduzir inchaço e inflamação.

Aeróbicos queimam gordura, enquanto musculação fortalece músculos e deixa a pele mais uniforme.

Alimentação equilibrada é tão importante quanto treino para combater gordura e celulite.

Musculação preserva massa magra, estimula colágeno e combate flacidez, rejuvenescendo o corpo.

Publicado em 19 de setembro de 2025.

