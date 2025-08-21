Converte carboidrato em glicose, aumenta energia e reduz fraqueza dos músculos: os benefícios do almeirão à saúde

Rico em fibras: Com 3,4 g de fibras por 100 g refogado, o almeirão auxilia na regulação do intestino e combate a prisão de ventre.
Poucas calorias: Ideal para quem busca emagrecer, contém apenas 18 kcal cru e 65 kcal refogado em 100 g.
Fonte de vitaminas: Possui vitaminas A, B1, B2, B3, B5 e C, essenciais para energia, saúde dos olhos, músculos e sistema nervoso.
Minerais importantes: Contém cálcio, magnésio, fósforo e ferro, essenciais para os ossos, fígado, cérebro e sistema cardiovascular.
Energia para o corpo: As vitaminas B1 e B3 convertem carboidratos em glicose, prevenindo fraqueza muscular e mantendo o corpo ativo.
Saúde ocular: A vitamina B2 presente no almeirão protege contra problemas de visão, como catarata.
Ajuda muscular: O potássio em 100 g de almeirão cru (369 mg) previne cãibras e melhora a contração e relaxamento dos músculos.
Sabor amargo benéfico: A lactucina e a lactupicrina, responsáveis pelo sabor, têm propriedades analgésicas e potencial terapêutico.
Aliado do sistema imunológico: Seus nutrientes ajudam a fortalecer as defesas do corpo e melhorar a função celular.
Versatilidade culinária: Pode ser consumido cru em saladas ou refogado, enriquecendo refeições com sabor e benefícios à saúde.
