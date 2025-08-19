Controla glicemia no sangue, fortalece visão e aumenta imunidade: os benefícios da vagem à saúde

Origem e tipos de vagem: É uma leguminosa da família do feijão, com tipos comuns como vagem macarrão (arredondada) e vagem manteiga (achatada).

Nutrientes essenciais: Fonte de fibras, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ácido fólico e vitaminas A, C, K, B2 e B5. Tem poucas calorias e carboidratos.

Contribui para o controle de peso: Por ser rica em água e fibras, promove saciedade e tem apenas 23 kcal em 100 g cozida.

Fortalece o sistema imunológico: Vitaminas A e C protegem mucosas e células de defesa. Possui ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana.

Faz bem para a visão: O betacaroteno é convertido em vitamina A, essencial para evitar degeneração da córnea e outros problemas oculares.

Melhora o humor: Nutrientes como magnésio, ácido fólico e vitaminas do complexo B ajudam na produção de serotonina, promovendo bem-estar.

Previne constipação: Rica em fibras, facilita o trânsito intestinal e evita a prisão de ventre, com 2,3 g de fibras a cada 100 g.

Ajuda a controlar a glicemia: Com baixo teor de carboidratos e presença de fibras, regula a absorção de açúcar no sangue, beneficiando diabéticos.

Fortalece os ossos: A vitamina K e o cálcio ajudam na fixação do mineral nos ossos, prevenindo a osteoporose.

Cuidados e contraindicações: Quem tem problemas renais ou intestinais deve consumir com moderação devido ao potássio e aos alimentos fermentáveis.

Publicado em 19 de agosto de 2025.

