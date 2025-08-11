Controla açúcar no sangue, extrai colesterol e aumenta imunidade: os benefícios do coentro à saúde

O coentro é uma erva controversa, amada ou odiada por seu sabor marcante, sendo um ingrediente comum em diversas culinárias ao redor do mundo.

Juliana Gueiros

Originário do Mediterrâneo e Ásia, o coentro é rico em vitaminas A, B e C, cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio, além de possuir propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Apesar de suas propriedades nutritivas, o coentro é pouco calórico, sendo uma opção saudável para adicionar sabor às refeições.

Benefícios para o Coração: O consumo regular de coentro pode ajudar a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol LDL, contribuindo para a saúde cardiovascular.

Fortalecimento do Sistema Imunológico: Rico em antioxidantes, como as vitaminas A e C, o coentro fortalece o sistema imunológico, protegendo o corpo contra doenças.

Benefícios Cerebrais: As propriedades anti-inflamatórias e as vitaminas do complexo B presentes no coentro podem proteger o cérebro e ajudar na redução do estresse e ansiedade.

Saúde Digestiva: O coentro auxilia na melhora da digestão, aliviando desconfortos gastrointestinais e estimulando o movimento intestinal regular.

Benefícios para a Pele: Devido aos seus antioxidantes, o coentro pode prevenir danos celulares e proteger a pele contra o envelhecimento precoce e os danos causados pelo sol.

Regulação do Açúcar no Sangue: O coentro possui propriedades que ajudam a diminuir os níveis de glicemia, sendo benéfico para pessoas com diabetes.

Riscos e Contraindicações: Embora seja seguro para a maioria das pessoas, algumas podem apresentar hipersensibilidade ao coentro, causando reações alérgicas.

Formas de Consumo: O coentro pode ser utilizado fresco ou seco em uma variedade de pratos, como peixes, frutos do mar, frango, legumes, moquecas, molhos e guacamole.

A aversão ao coentro pode ser genética, com algumas pessoas sendo mais sensíveis aos compostos químicos presentes na erva.

Apesar das controvérsias sobre o sabor do coentro, sua inclusão na dieta pode fornecer uma variedade de nutrientes e benefícios à saúde.

Publicado em 18 de julho de 2025.

