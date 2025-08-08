Pedra na vesícula: veja os sintomas e quando a cirurgia é indicada

A vesícula biliar é um pequeno órgão atrás do fígado responsável por armazenar a bile, essencial na digestão de gorduras e na absorção de vitaminas A, D, E e K.
Arquivo Pessoal/Lud Lower
Quando há desequilíbrio na bile, podem se formar pedras que causam dor e, em alguns casos, exigem cirurgia para remoção da vesícula.
Juo-Tung Chen/Johns Hopkins University
Estima-se que até 20% das pessoas tenham pedras na vesícula sem sintomas, mas elas podem causar dor intensa após refeições gordurosas, além de náuseas, vômitos e dor nas costas.
Analgésicos comuns muitas vezes não aliviam a dor, sendo necessário atendimento médico com medicamentos aplicados na veia.
O acúmulo de colesterol ou sais biliares pode bloquear a bile e causar complicações sérias, como inflamação ou obstrução intestinal.
Mulheres acima dos 40 anos, gestantes, usuárias de anticoncepcional, sedentários, obesos e pessoas com histórico familiar têm maior risco de desenvolver cálculos.
Dietas ricas em açúcar, carnes processadas, ovos e bebidas adoçadas aumentam as chances do problema, enquanto frutas, vegetais e peixes ajudam a proteger.
O diagnóstico é feito por ultrassonografia abdominal, mas exames mais avançados podem ser necessários em casos complexos.
Quando há dor frequente ou risco de complicações, a retirada da vesícula por laparoscopia é indicada, com recuperação rápida e baixo risco de infecção.
Para saber mais, acesse VivaBem.