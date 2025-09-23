Como tonificar os braços e o peitoral com flexão e evitar erros comuns

Por VivaBem

A flexão de braços é simples, usa só o peso do corpo e ativa peitoral, tríceps, ombros, lombar e core.

Apesar de popular, exige estabilização do tronco e articulações para ser eficiente e segura.

Fortalece a parte superior, queima calorias, melhora postura, aumenta potência e favorece hipertrofia.

O número de repetições pode indicar saúde cardiovascular; mais de 40 reduz riscos de doenças cardíacas.

Execução correta pede mãos abaixo dos ombros, corpo alinhado, descida controlada e apenas mãos e pés no chão.

Erros comuns incluem não contrair o abdome, encolher escápulas na descida e exagerar nas repetições.

Iniciantes podem apoiar joelhos ou reduzir a amplitude até ganhar força e estabilidade.

Exercícios como pranchas, abdominais, supino e tríceps pulley ajudam a dar suporte ao movimento.

A evolução inclui variações como flexão inclinada, fechada, com carga, pliométrica ou até com um braço só.

Publicado em 23 de setembro de 2025.

