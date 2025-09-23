Como tonificar os braços e o peitoral com flexão e evitar erros comuns

A flexão de braços é simples, usa só o peso do corpo e ativa peitoral, tríceps, ombros, lombar e core.
Apesar de popular, exige estabilização do tronco e articulações para ser eficiente e segura.
Fortalece a parte superior, queima calorias, melhora postura, aumenta potência e favorece hipertrofia.
O número de repetições pode indicar saúde cardiovascular; mais de 40 reduz riscos de doenças cardíacas.
Execução correta pede mãos abaixo dos ombros, corpo alinhado, descida controlada e apenas mãos e pés no chão.
Erros comuns incluem não contrair o abdome, encolher escápulas na descida e exagerar nas repetições.
Iniciantes podem apoiar joelhos ou reduzir a amplitude até ganhar força e estabilidade.
Exercícios como pranchas, abdominais, supino e tríceps pulley ajudam a dar suporte ao movimento.
A evolução inclui variações como flexão inclinada, fechada, com carga, pliométrica ou até com um braço só.
Para saber mais, acesse VivaBem.