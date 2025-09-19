Como saber se estou grávida? Veja 5 maneiras diferentes

Por VivaBem

Menstruação atrasada pode indicar gravidez, mas também está ligada a ciclos irregulares, ovários policísticos ou excesso de atividade física.

iStock

Mamas inchadas, doloridas, com aréolas e mamilos escurecidos, colostro e alterações na mucosa vaginal podem surgir antes mesmo do atraso menstrual.

iStock

Sangramento marrom e leve pode ocorrer na implantação do embrião e ser confundido com menstruação.

Canva

Prisão de ventre, vontade frequente de urinar, alterações de humor, cólicas leves, náusea, azia, refluxo, cansaço e sonolência podem indicar gestação quando combinados a outros sinais.

iStock

Linha Nigra no abdome, aumento da lubrificação vaginal, olfato e paladar apurados, inchaço, e mudanças no hábito intestinal e na frequência cardíaca também são comuns.

iStock

Testes de farmácia são cada vez mais sensíveis, detectando beta-HCG antes mesmo do atraso menstrual, e alguns mostram idade gestacional estimada.

iStock

Exames laboratoriais de sangue ou urina confirmam a presença de beta-HCG, e o ultrassom identifica o local de implantação e a idade gestacional.

iStock

Procedimentos caseiros para detectar gravidez não são confiáveis e podem gerar ansiedade desnecessária.

Getty Images

É possível estar grávida sem sintomas, principalmente em casos de menstruação irregular, sobrepeso ou rotina intensa que dificulte perceber alterações corporais.

Getty Images

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 14 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também