Como saber se estou grávida? Veja 5 maneiras diferentes

Menstruação atrasada pode indicar gravidez, mas também está ligada a ciclos irregulares, ovários policísticos ou excesso de atividade física.
Mamas inchadas, doloridas, com aréolas e mamilos escurecidos, colostro e alterações na mucosa vaginal podem surgir antes mesmo do atraso menstrual.
Sangramento marrom e leve pode ocorrer na implantação do embrião e ser confundido com menstruação.
Prisão de ventre, vontade frequente de urinar, alterações de humor, cólicas leves, náusea, azia, refluxo, cansaço e sonolência podem indicar gestação quando combinados a outros sinais.
Linha Nigra no abdome, aumento da lubrificação vaginal, olfato e paladar apurados, inchaço, e mudanças no hábito intestinal e na frequência cardíaca também são comuns.
Testes de farmácia são cada vez mais sensíveis, detectando beta-HCG antes mesmo do atraso menstrual, e alguns mostram idade gestacional estimada.
Exames laboratoriais de sangue ou urina confirmam a presença de beta-HCG, e o ultrassom identifica o local de implantação e a idade gestacional.
Procedimentos caseiros para detectar gravidez não são confiáveis e podem gerar ansiedade desnecessária.
É possível estar grávida sem sintomas, principalmente em casos de menstruação irregular, sobrepeso ou rotina intensa que dificulte perceber alterações corporais.
