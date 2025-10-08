Como espantar baratas com ingredientes simples e sem inseticida

Baratas adoram locais úmidos, quentes e escuros, e conseguem sobreviver semanas sem comida, escondendo-se em frestas, armários e ralos.
Quando encontram alimento, comem praticamente tudo: restos de comida, papel, cola, couro, unhas, fezes e até matéria orgânica em decomposição.
Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay
Além do nojo, representam risco à saúde, já que podem transmitir hepatite A, febre tifoide, tuberculose, poliomielite e meningite.
Um único ovo pode gerar mais de 30 baratinhas, e uma infestação pode chegar a 100 mil indivíduos em um ano.
Anne-Christine Poujoulat/AFP Photo
Inseticidas em spray nem sempre resolvem, pois criam resistência nas baratas e não atingem os ovos protegidos, além de contaminarem o ambiente.
A prevenção é feita com limpeza frequente, dedetização regular e atenção a sinais como fezes, ovos e cheiro de mofo.
Açúcar misturado com bicarbonato de sódio em tampinhas ajuda a eliminar baratas, atraindo e envenenando-as.
Folhas de louro, alecrim, eucalipto, cascas cítricas e óleo de lavanda funcionam como repelentes naturais.
Uma mistura com ácido bórico, farinha, açúcar, queijo, leite em pó e cebola forma iscas caseiras eficazes, que reduzem drasticamente a infestação quando distribuídas em pontos estratégicos.
panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto
Para saber mais, acesse VivaBem.