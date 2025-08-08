Combate danos celulares, protege coração e reduz pressão: os benefícios da abóbora à saúde

Por VivaBem

A abóbora é um alimento nutritivo, com poucas calorias e rico em vitaminas A, C, E, fibras, potássio e antioxidantes, sendo consumida principalmente nas variedades moranga e cabotian.

Fortalece a visão ao fornecer betacaroteno, luteína e zeaxantina, que protegem contra catarata e degeneração da retina, além de combater danos celulares nos olhos.

Melhora a saúde da pele com carotenoides, vitamina C e antioxidantes, que estimulam a produção de colágeno, funcionam como protetor solar natural e retardam o envelhecimento.

Auxilia na perda de peso por ser rica em fibras, ter baixo índice glicêmico e poucas calorias, aumentando a saciedade e ajudando a controlar o apetite.

Contribui para a saúde cardiovascular por seu alto teor de potássio e antioxidantes, que ajudam a controlar o colesterol e reduzir o risco de derrame.

Ajuda a regular a pressão arterial, já que o potássio da abóbora reduz os níveis de sódio e melhora a circulação sanguínea, sendo eficaz especialmente para hipertensos.

Fortalece o sistema imunológico com vitaminas A, C, E, ferro e ácido fólico, que combatem infecções, ajudam na produção de glóbulos vermelhos e protegem o organismo.

Pode ajudar na prevenção do câncer, especialmente pulmão e pâncreas, graças ao betacaroteno e seus derivados, que têm ação antioxidante e reforçam a proteção celular.

É um alimento versátil e seguro, usado em pratos doces e salgados; recomenda-se assá-la com gordura boa para melhor absorção da vitamina A, e evitar exageros por ser fonte de carboidratos.

