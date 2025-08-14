O que é hérnia inguinal? Cirurgia deixa Yuri Alberto fora no Corinthians

O atacante do Corinthians passou por operação para corrigir uma hérnia inguinal e ficará fora por pelo menos um mês.
O que é hérnia inguinal? É quando uma estrutura do corpo, geralmente uma alça intestinal, sai do lugar normal entre a coxa e a parte inferior do abdome.
A hérnia acontece quando o intestino passa por um orifício na parede abdominal, na região da virilha.
A fragilidade muscular na passagem do testículo torna os homens mais propensos, podendo evoluir para hérnia inguinoescrotal se volumosa.
Nem toda hérnia exige operação, mas a cirurgia é o único tratamento eficaz, principalmente quando a hérnia está estrangulada.
Sintomas principais: Saliência na virilha, inchaço no saco escrotal, dor ao esforço físico e sensação de pressão ou fraqueza na região.
Quadro médico de Yuri Alberto: O jogador foi internado com dores abdominais e atendido no Hospital Vila Nova Star.
PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO
Operação realizada pelo Dr. Walter Ayres foi bem-sucedida; Yuri segue em recuperação e deve receber alta em breve.
O atacante deve voltar aos jogos entre o fim de setembro e início de outubro, após 4 a 8 semanas de recuperação.
