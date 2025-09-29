Cientistas identificam quatro subtipos de autismo: o que define cada um?

Estudo da Nature Genetics identificou quatro subtipos de autismo, distintos em genética e comportamento.
Pesquisadores analisaram dados de 5.392 crianças com TEA usando inteligência artificial e modelos de computador.
Mais de 230 características foram avaliadas, incluindo interações sociais, comportamentos repetitivos e desenvolvimento.
Foram definidos quatro subtipos: desafios sociais e comportamentais (37%), misto com atraso (19%), desafios moderados (34%) e amplamente afetado (10%).
Subtipos variam conforme momento em que genes se ativam; mutações precoces tendem a causar quadros mais severos.
Detalhamento genético pode personalizar tratamentos e alinhar expectativas de profissionais e famílias.

Descobertas podem abrir caminho para terapias genéticas, como no caso da síndrome de Rett.
A genética explica até 90% dos casos, sendo herdada em 80%, mas também pode ocorrer por mutações espontâneas.
Fatores ambientais, como infecções, prematuridade e exposição a álcool, drogas ou medicamentos na gestação, também influenciam.
