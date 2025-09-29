Castanhos, azuis, verdes: cor dos olhos não tem a ver com pigmento, mas com luz

Os olhos são frequentemente a primeira característica notada em alguém, despertando curiosidade e lembrança.
A cor dos olhos varia no mundo: castanho é o mais comum, azul mais presente no norte da Europa e verde o mais raro.
A melanina na íris define as cores: alta concentração gera olhos castanhos, baixa melanina resulta em azuis.
Olhos azuis não têm pigmento azul; a cor vem da dispersão da luz, efeito conhecido como Tyndall.
Olhos verdes surgem de quantidade moderada de melanina combinada com dispersão da luz.
Arquivo pessoal/Luca Coser Bassani
A genética é complexa: vários genes determinam a cor, explicando diferenças entre irmãos e variações inesperadas.
vchal/Getty Images/iStockphoto
Muitos bebês nascem com olhos azuis ou cinzentos que podem mudar de cor conforme a melanina aumenta.
A heterocromia, quando os olhos têm cores diferentes, é rara e pode ser genética, causada por lesão ou condição de saúde.
A cor dos olhos vai além da genética, refletindo beleza, singularidade e conexão humana em cada olhar.
Sharon McCutcheon/ Pixabay
Para saber mais, acesse VivaBem.