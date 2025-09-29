Castanhos, azuis, verdes: cor dos olhos não tem a ver com pigmento, mas com luz

Por VivaBem

Os olhos são frequentemente a primeira característica notada em alguém, despertando curiosidade e lembrança.

IStock

A cor dos olhos varia no mundo: castanho é o mais comum, azul mais presente no norte da Europa e verde o mais raro.

Matt Cardy/Getty Images

A melanina na íris define as cores: alta concentração gera olhos castanhos, baixa melanina resulta em azuis.

iStock

Olhos azuis não têm pigmento azul; a cor vem da dispersão da luz, efeito conhecido como Tyndall.

Michael Morse/ Pexels

Olhos verdes surgem de quantidade moderada de melanina combinada com dispersão da luz.

Arquivo pessoal/Luca Coser Bassani

A genética é complexa: vários genes determinam a cor, explicando diferenças entre irmãos e variações inesperadas.

vchal/Getty Images/iStockphoto

Muitos bebês nascem com olhos azuis ou cinzentos que podem mudar de cor conforme a melanina aumenta.

iStock

A heterocromia, quando os olhos têm cores diferentes, é rara e pode ser genética, causada por lesão ou condição de saúde.

Reprodução/Instagram

A cor dos olhos vai além da genética, refletindo beleza, singularidade e conexão humana em cada olhar.

Sharon McCutcheon/ Pixabay

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 29 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também