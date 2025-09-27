Cansado de dormir mal? 6 alimentos para ter uma noite de sono melhor

O sono depende da serotonina que, à noite, vira melatonina e regula as quatro fases: leve, intermediária, profunda e REM.
Quando o ciclo é interrompido, o corpo sente os efeitos do cansaço e da má recuperação.
Frango assado ou cozido fornece vitamina B6, essencial para a produção de serotonina.
Banana cozida é rica em vitamina B6 e ajuda a relaxar sem pesar na digestão.
Espinafre e couve oferecem magnésio e vitamina B6, relaxando músculos para iniciar o sono.
Alface, em qualquer variedade, também contém magnésio, reduzindo a tensão corporal.
Aveia com leite meia hora antes de deitar fornece triptofano, que vira serotonina.
Uva roxa ou suco de uva têm fitomelatonina, que ajuda a regular o ciclo do sono.
Dormir bem exige jantar leve e adotar higiene do sono: evitar cafeína, álcool, telas, excesso de cama e investir em relaxamento.
