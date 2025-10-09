Caminhar na esteira inclinada queima gordura? O que a ciência já descobriu

Caminhar na esteira com inclinação mostrou ser eficiente para queimar gordura, segundo estudo do International Journal of Exercise Science.
A pesquisa comparou a caminhada inclinada à corrida e concluiu que ela usa mais gordura como fonte de energia.
O treino analisado foi o '12-3-30', que consiste em caminhar por 30 minutos com inclinação de 12% e velocidade de 4,8 km/h.
Embora o gasto calórico por minuto seja menor, há maior queima proporcional de gordura nesse tipo de exercício.
O estudo envolveu 16 participantes que realizaram tanto a caminhada inclinada quanto a corrida, com gasto energético equivalente.
Os resultados indicaram maior oxidação de gordura e menor impacto nas articulações durante a caminhada inclinada.
O treino ativa mais músculos como glúteos, posteriores de coxa e panturrilhas, reduzindo o risco de lesões.
O método é mais sustentável, pois permite treinos longos e consistentes, melhorando a adesão.
A inclinação ideal varia conforme o preparo físico; é importante ajustar o nível e manter acompanhamento profissional.
