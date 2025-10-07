Cabelo cai muito? 8 alimentos que fazem seus fios crescerem mais fortes

Por VivaBem

Cabelos saudáveis dependem de uma alimentação rica em queratina, vitaminas, minerais e proteínas; a falta desses nutrientes enfraquece os fios e aumenta a queda.

Ovos fornecem proteínas, ferro, zinco e selênio, essenciais para a formação de novos fios e fortalecimento dos folículos capilares.

Leite entrega proteínas, vitaminas A, B2, B6 e B12 e minerais como cálcio, ajudando a prevenir fios finos e quebradiços.

Espinafre é rico em ferro e vitamina A, melhorando oxigenação do couro cabeludo e estimulando a produção de sebo protetor.

Peixes como salmão, atum e sardinha fornecem ômega 3, proteínas e vitaminas B, combatendo inflamação e dando brilho aos fios.

Batata-doce oferece vitamina A e biotina, mantendo a hidratação do couro cabeludo e estimulando a regeneração celular dos cabelos.

Feijão contém ferro e zinco, fundamentais para a produção de queratina e prevenção da queda capilar causada por anemia.

Carne vermelha magra fortalece os fios com ferro e aminoácidos, mas deve ser consumida com moderação para não gerar radicais livres.

Abacate possui vitamina E e gorduras boas que combatem estresse oxidativo, melhoram circulação no couro cabeludo e favorecem o crescimento capilar.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 07 de outubro de 2025.

