Cabelo cai muito? 8 alimentos que fazem seus fios crescerem mais fortes

Cabelos saudáveis dependem de uma alimentação rica em queratina, vitaminas, minerais e proteínas; a falta desses nutrientes enfraquece os fios e aumenta a queda.
Ovos fornecem proteínas, ferro, zinco e selênio, essenciais para a formação de novos fios e fortalecimento dos folículos capilares.
Leite entrega proteínas, vitaminas A, B2, B6 e B12 e minerais como cálcio, ajudando a prevenir fios finos e quebradiços.
Espinafre é rico em ferro e vitamina A, melhorando oxigenação do couro cabeludo e estimulando a produção de sebo protetor.
Peixes como salmão, atum e sardinha fornecem ômega 3, proteínas e vitaminas B, combatendo inflamação e dando brilho aos fios.
Batata-doce oferece vitamina A e biotina, mantendo a hidratação do couro cabeludo e estimulando a regeneração celular dos cabelos.
Feijão contém ferro e zinco, fundamentais para a produção de queratina e prevenção da queda capilar causada por anemia.
Carne vermelha magra fortalece os fios com ferro e aminoácidos, mas deve ser consumida com moderação para não gerar radicais livres.
Leticia Moreira/Folhapress
Abacate possui vitamina E e gorduras boas que combatem estresse oxidativo, melhoram circulação no couro cabeludo e favorecem o crescimento capilar.
