Bupropiona: saiba para que serve esse antidepressivo, se vicia e efeitos

Bupropiona é um antidepressivo criado nos anos 80 que age na dopamina e noradrenalina, aumentando ânimo e motivação.
É usada no tratamento da depressão e da dependência da nicotina, embora não seja a primeira escolha médica.
Pode ser indicada em casos de TDAH e transtorno bipolar, principalmente quando há intolerância a psicoestimulantes.
Pode ser associada a outros antidepressivos para reduzir impactos negativos na vida sexual.
Atua bloqueando parcialmente os efeitos da nicotina, ajudando no abandono do cigarro.
Tem efeito modesto no controle da compulsão alimentar e no auxílio ao emagrecimento, exigindo mudanças de estilo de vida.
Estudos indicam que contribui para regular fome e saciedade, mas sozinha não garante perda de peso.
Não causa dependência química, tolerância nem sintomas de abstinência ao ser interrompida.
Sua eficácia varia entre pacientes, sendo mais útil quando há depressão associada ou intolerância a outros medicamentos.
