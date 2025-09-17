Os 5 hospitais do SUS que estão entre os melhores do mundo

Por VivaBem

O Brasil tem 22 hospitais entre os melhores especializados do mundo, segundo ranking da Newsweek e Statista.

Divulgação

Cinco hospitais públicos brasileiros aparecem na lista, todos de São Paulo e Campinas.

16.abr.25 - Allison Sales/Folhapress

Entre eles estão o Hospital de Clínicas da Unicamp, o HC da USP, o Hospital São Paulo, o Dante Pazzanese e o InCor.

Eduardo Knapp/Folhapress

Outras nove instituições privadas ou filantrópicas com parceria ao SUS também foram reconhecidas.

Fernando Frazão/Agência Brasil

Entre essas estão o Pequeno Príncipe, Moinhos de Vento, A.C. Camargo, BP, GRAACC, HCor, Oswaldo Cruz, Einstein e Sírio-Libanês.

Arquivo Folhapress

O ranking foi elaborado a partir da opinião de pacientes, recomendações médicas e certificações avaliadas entre maio e julho.

Allan Louros/Divulgação

No total, 673 hospitais especializados foram listados em todo o mundo.

Rafaela Polo/UOL

O Brasil também lidera a América Latina em todas as especialidades analisadas.

Vinicius Sassine/Folhapress

O Hospital Albert Einstein se destacou em sete áreas, enquanto o HC da USP lidera no tratamento de doenças neurológicas.

Ettore Chiereguini/Folhapress

Publicado em 17 de setembro de 2025.

