Os 5 hospitais do SUS que estão entre os melhores do mundo

O Brasil tem 22 hospitais entre os melhores especializados do mundo, segundo ranking da Newsweek e Statista.
Cinco hospitais públicos brasileiros aparecem na lista, todos de São Paulo e Campinas.
16.abr.25 - Allison Sales/Folhapress
Entre eles estão o Hospital de Clínicas da Unicamp, o HC da USP, o Hospital São Paulo, o Dante Pazzanese e o InCor.
Outras nove instituições privadas ou filantrópicas com parceria ao SUS também foram reconhecidas.
Fernando Frazão/Agência Brasil
Entre essas estão o Pequeno Príncipe, Moinhos de Vento, A.C. Camargo, BP, GRAACC, HCor, Oswaldo Cruz, Einstein e Sírio-Libanês.
O ranking foi elaborado a partir da opinião de pacientes, recomendações médicas e certificações avaliadas entre maio e julho.
No total, 673 hospitais especializados foram listados em todo o mundo.
O Brasil também lidera a América Latina em todas as especialidades analisadas.
Vinicius Sassine/Folhapress
O Hospital Albert Einstein se destacou em sete áreas, enquanto o HC da USP lidera no tratamento de doenças neurológicas.
Ettore Chiereguini/Folhapress
Para saber mais, acesse VivaBem.
16.abr.25 - Allison Sales/Folhapress