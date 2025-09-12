Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo; veja lista

O Brasil teve 22 hospitais reconhecidos entre os melhores especializados do mundo pelo ranking da Newsweek e Statista para 2026.

A avaliação considerou opinião de pacientes, recomendações médicas e certificações entre maio e julho.

Os 22 hospitais brasileiros foram listados na relação geral dos 673 melhores do mundo, sem ordem de classificação.

Também foram divulgados 12 rankings por especialidade, detalhando o desempenho de cada centro médico.

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo apareceu no ranking de oncologia, mesmo fora da lista geral.

O Brasil lidera a América Latina em todas as especialidades, com destaque para o Hospital Albert Einstein, líder em 7 delas.

Na neurologia, o Hospital das Clínicas da USP se destacou como o melhor da região, mostrando força da rede pública.

A Newsweek também divulgou o ranking dos ?World's Best Smart Hospitals 2026?, sobre uso de tecnologia em saúde.

O Brasil teve dois hospitais no top 100 mundial em inovação tecnológica, reconhecidos pelo uso de robótica, IA e telemedicina.

Para ver a lista completa, acesse VivaBem.

Publicado em 12 de setembro de 2025.

