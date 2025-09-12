Brasil tem 22 dos melhores hospitais especializados do mundo; veja lista

O Brasil teve 22 hospitais reconhecidos entre os melhores especializados do mundo pelo ranking da Newsweek e Statista para 2026.
A avaliação considerou opinião de pacientes, recomendações médicas e certificações entre maio e julho.
Os 22 hospitais brasileiros foram listados na relação geral dos 673 melhores do mundo, sem ordem de classificação.
Também foram divulgados 12 rankings por especialidade, detalhando o desempenho de cada centro médico.
O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo apareceu no ranking de oncologia, mesmo fora da lista geral.
O Brasil lidera a América Latina em todas as especialidades, com destaque para o Hospital Albert Einstein, líder em 7 delas.
Ettore Chiereguini/Folhapress
Na neurologia, o Hospital das Clínicas da USP se destacou como o melhor da região, mostrando força da rede pública.
A Newsweek também divulgou o ranking dos ?World's Best Smart Hospitals 2026?, sobre uso de tecnologia em saúde.
Diulgação/Hospital Sírio Libanês
O Brasil teve dois hospitais no top 100 mundial em inovação tecnológica, reconhecidos pelo uso de robótica, IA e telemedicina.
Para ver a lista completa, acesse VivaBem.
16.abr.25 - Allison Sales/Folhapress