O que acontece com seu corpo quando você toma água com quiabo?

Quiabo é tradicional na culinária brasileira, presente em pratos típicos de Minas Gerais e Bahia.
Tem sabor suave e adocicado, mas a textura viscosa afasta alguns consumidores.
É rico em fibras, vitaminas A, C, B6, K e minerais como cálcio, ferro, magnésio e fósforo.
Pouco calórico, com 22 kcal em 100 g cozido, e também fonte de proteínas.
?Água de quiabo? não tem comprovação científica e não substitui medicamentos nem hábitos saudáveis.
Fibras do legume ajudam no controle da glicemia e promovem saciedade quando inseridas em uma dieta equilibrada.
Contribui para saúde do coração, fortalece ossos e reduz risco de fraturas.
Antioxidantes, magnésio e vitaminas do complexo B favorecem memória, aprendizado e reduzem ansiedade.
Deve ser consumido com cautela por quem tem tendência a pedras nos rins ou usa anticoagulantes.
