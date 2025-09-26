O que acontece com seu corpo quando você toma água com quiabo?

Por VivaBem

Quiabo é tradicional na culinária brasileira, presente em pratos típicos de Minas Gerais e Bahia.

Tem sabor suave e adocicado, mas a textura viscosa afasta alguns consumidores.

É rico em fibras, vitaminas A, C, B6, K e minerais como cálcio, ferro, magnésio e fósforo.

Pouco calórico, com 22 kcal em 100 g cozido, e também fonte de proteínas.

?Água de quiabo? não tem comprovação científica e não substitui medicamentos nem hábitos saudáveis.

Fibras do legume ajudam no controle da glicemia e promovem saciedade quando inseridas em uma dieta equilibrada.

Contribui para saúde do coração, fortalece ossos e reduz risco de fraturas.

Antioxidantes, magnésio e vitaminas do complexo B favorecem memória, aprendizado e reduzem ansiedade.

Deve ser consumido com cautela por quem tem tendência a pedras nos rins ou usa anticoagulantes.

Publicado em 26 de setembro de 2025.

