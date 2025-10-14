Auxilia crescimento muscular, reduz inflamações e regula glicemia: os benefícios do broto de feijão à saúde

Por VivaBem

O broto de feijão é obtido na germinação e concentra mais nutrientes que o grão maduro.

iStock

Contém vitaminas C e do complexo B, ferro, potássio, cálcio e magnésio.

Pixabay

Rico em fibras, melhora a digestão e previne a constipação.

iStock

Baixo índice glicêmico e fibras ajudam a equilibrar os níveis glicêmicos.

Igor Alecsander/Getty Images

Reduz colesterol ruim, regula a pressão arterial e combate inflamações.

iStock

Cálcio e magnésio auxiliam na formação e manutenção óssea.

iStock

Protege contra radicais livres, reduz inflamações e previne envelhecimento precoce.

iStock

Poucas calorias e alto teor de fibras aumentam a saciedade, ajudando no controle do peso.

iStock

Proteínas vegetais auxiliam no crescimento e recuperação muscular.

iStock

Deve ser bem lavado; pessoas com problemas digestivos, imunidade baixa ou alergias devem evitar o consumo cru.

iStock

Pixabay
Publicado em 14 de outubro de 2025.

