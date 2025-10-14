Auxilia crescimento muscular, reduz inflamações e regula glicemia: os benefícios do broto de feijão à saúde

O broto de feijão é obtido na germinação e concentra mais nutrientes que o grão maduro.
Contém vitaminas C e do complexo B, ferro, potássio, cálcio e magnésio.
Rico em fibras, melhora a digestão e previne a constipação.
Baixo índice glicêmico e fibras ajudam a equilibrar os níveis glicêmicos.
Igor Alecsander/Getty Images
Reduz colesterol ruim, regula a pressão arterial e combate inflamações.
Cálcio e magnésio auxiliam na formação e manutenção óssea.
Protege contra radicais livres, reduz inflamações e previne envelhecimento precoce.
Poucas calorias e alto teor de fibras aumentam a saciedade, ajudando no controle do peso.
Proteínas vegetais auxiliam no crescimento e recuperação muscular.
Deve ser bem lavado; pessoas com problemas digestivos, imunidade baixa ou alergias devem evitar o consumo cru.
Para saber mais, acesse VivaBem.